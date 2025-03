Sono iniziati i lavori per il nuovo skatepark

Hanno preso il via in questi giorni i lavori di realizzazione dello skatepark nel Campo dell’Amicizia di Legnano.

Via ai lavori per il nuovo skatepark

I primi interventi hanno riguardato il tracciamento della pista e la predisposizione del sistema di smaltimento delle acque piovane.

Lo skatepark si sta realizzando nello stesso spazio occupato dalla prima pista (che era stata abbattuta nel 2023 scatenando le proteste dei fruitori) e non intaccherà la superficie verde del parco. La tipologia scelta per l’impianto, dopo aver sentito gli skater, è a "bowl", ossia una grande vasca "a serpente" con raggi di curvatura e inclinazioni differenti, completa di cambi di direzione ed elementi per effettuare acrobazie come il "vulcano" che sarà collocato a centro pista.

La durata prevista è di quattro mesi

Nella realizzazione dell’impianto una particolare attenzione sarà riservata al sistema di raccolta delle acque piovane e di immissione in falda in modo da mantenere e migliorare le caratteristiche di invarianza idraulica del luogo. Il quadro economico dei lavori è di 170mila euro e l’opera è interamente finanziata con risorse del bilancio comunale. I lavori dureranno quattro mesi.