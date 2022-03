Sono 2500 le piante prese in "custodia" dai cittadini del milanese

Ambiente e cura del territorio

L'iniziativa di città Metropolitana in vista delle piantumazioni che saranno fatte in autunno.

Quasi 2500 le piante prese in custodia ieri, 20 marzo 2022, dai cittadini di Milano e della Città Metropolitana che se ne prenderanno cura fino al prossimi novembre quando saranno messe a dimora.

L'iniziativa in vista delle nuove piantumazioni

2.500 cittadini hanno aderito a Custodiscimi e si sono recati nei punti di ritiro per prendere in affido la piantina forestale per la quale si erano prenotati nei giorni scorsi sul sito Forestami.org I custodi si prenderanno cura delle piccole piante forestali, per un periodo di circa 8 mesi, fino al 20 novembre quando, grazie all’avvio delle nuove piantagioni, le piante forestali troveranno la propria dimora nel territorio del Comune di Milano e della Città Metropolitana di Milano attraverso momenti di piantagione collettiva in occasione delle quali i cittadini restituiranno le piantine che hanno custodito.

I cittadini diventano custodi

Le piantine distribuite oggi nei 9 municipi del Comune di Milano e in 13 comuni della Città Metropolitana sono ciliegi, querce farnie, olmi bianchi e padi. “Custodiscimi” è l'iniziativa di Forestami insieme a ERSAF e Legambiente Lombardia, attraverso la quale ai cittadini è stata data la possibilità di diventare temporaneamente “Custodi”, presso la propria abitazione, di quello che diventerà nel tempo il futuro verde pubblico. Dato il grande successo dell'iniziativa e l'elevatissimo numero di cittadini che hanno fatto richiesta di poter aderire al progetto, Forestami lavorerà ad altri appuntamenti.