Sono 125 le richieste arrivate per esporre al Castello di Legnano

Sono state 125 le candidature ricevute dall’ufficio Cultura di Legnano in risposta alla call per artisti lanciata lo scorso dicembre dall’amministrazione comunale per esporre in mostre collettive al Castello.

Le candidature provengono per la quasi totalità dal territorio e riguardano prevalentemente pittura e fotografia; da segnalare, nelle proposte per istallazioni e sculture, l’utilizzo di materiali particolari e/o di riciclo, ma non manca neppure qualche proposta di lavori realizzati con tecnologia digitale. L’ufficio Cultura ha provveduto a selezionare, fra le candidature pervenute, 75 proposte di mostre.

«La risposta a questa call è andata oltre ogni più rosea previsione -commenta l’assessore alla Cultura Guido Bragato; il numero di candidature e il livello dei lavori di diversi partecipanti sono la miglior dimostrazione dell’interesse che il percorso di valorizzazione del Castello come “casa” degli artisti del territorio ha riscontrato. Il nostro obiettivo era organizzare mostre che integrassero il calendario della programmazione degli spazi del Castello dando agli artisti attivi sul territorio la possibilità di esporre gratuitamente in una o più sale e devo dire che è stato centrato. Adesso gli uffici provvederanno a contattare gli artisti selezionati e strutturare mostre con fili conduttori tematici».

In partenza le prime mostre ad aprile

L’intenzione è di organizzare il primo blocco di esposizioni a partire da aprile e sino a maggio; in quest’ultimo mese, in cui sono programmati Mulino Day e Festa della Sostenibilità, il filo conduttore potrebbe essere quello ambientale, visto il buon numero di lavori presentati sul tema. Il secondo blocco di esposizioni sarà calendarizzato in autunno.