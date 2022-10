"Solidarietà in movimento": un nuovo mezzo per le persone in difficoltà

"Solidarietà in movimento" a Inveruno.

"Solidarietà in movimento": un nuovo Doblò Maxi per il trasporto dei disabili

Anche nella comunità inverunese il sostegno di imprese e cittadini per le persone con più difficoltà non si ferma. "Grazie all’iniziativa 'Solidarietà in movimento' promossa da Astra Cooperativa Sociale, che prevede il rinnovo della fornitura in comodato gratuito dell'automezzo Doblò Maxi alla cooperativa Albatros, abbiamo ora la possibilità di avere un nuovo mezzo per il trasporto delle persone con disabilità" spiega il sindaco Sara Bettinelli.

"Fondamentale per l'assistenza a bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni"

"Il mezzo consegnato quasi quattro fa anni, e sostenuto grazie alle sponsorizzazioni degli imprenditori locali, è attualmente in uso nei servizi rivolti a bambini e ragazzi del territorio (Comunità diurna Radici, Comunità diurna La Locomotiva, Sem, Progetti educativi territoriali) - prosegue il primo cittadino - Il nuovo mezzo sarà fondamentale per garantire trasporto e assistenza a bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni nel territorio castanese".

"La forza di una comunità si vede anche nel sostegno a chi è in difficoltà"

"Ringrazio tutte le attività e imprese che hanno sostenuto questo progetto. La forza di una comunità si vede anche in queste cose, nel sostenere e aiutare in ogni modo chi è più in difficoltà" conclude Bettinelli.