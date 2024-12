La responsabile di Sodexo Europa in visita al Centro cottura di Cerro Maggiore.

Sodexo Europa in visita al centro cottura di Cerro Maggiore

Nei giorni scorsi una delegazione di Sodexo guidata da Cecile Lourenco, Direttore Marketing di Sodexo a livello europeo, Paola Madona, Direttore Sodexo Lombardia, Enzo Meneghello, responsabile Marketing, e Maurizio De Vivo, Capo Area hanno ispezionato il Centro cottura ed il refettorio della Scuola dell'Infanzia Tobagi per analizzare gli ambienti, lo stato di manutenzione e soprattutto prendere spunti per replicare brand e layout in altre realtà, nuove o già gestite da Sodexo.

Le parole del sindaco Berra

"Avere il piacere di accogliere Cecile Lourenco, Direttore Marketing di Sodexo a livello europeo e tutto il team di Sodexo Italia è stato un privilegio - ha dichiarato il sindaco di Cerro Maggiore, Giuseppina Berra - Infatti, dopo aver visitato gli spazi in cui ogni giorno vengono serviti centinaia di pasti tra bambini e insegnanti, abbiamo colto l'occasione per fare importanti riflessioni circa l'educazione alimentare, la lotta allo spreco di cibo e la sostenibilità dei cibi a km0. Inoltre abbiamo fatto alcune osservazioni sull'ambiente caldo e accogliente del refettorio, il cui progetto partì anni fa. Inserendo come mascotte del servizio di refezione il Cuoco Rigolò, che con i suoi messaggi colorati avvicina i più piccoli ai principi della sana alimentazione e al rispetto della buona educazione, è stata fatta una innovativa scelta di marketing, in cui anche i luoghi possono parlare ed insegnante. Evidentemente il momento del pranzo deve essere parte integrante del modello educativo non solo a parole. Cogliere l'occasione di confrontarsi con professionisti di grande esperienza per scambiare punti di vista ed idee sul servizio che viene offerto ogni giorno ai nostri piccoli utenti e alle famiglie sarà utile per programmare insieme nuovi progetti".

"Essere stati scelti tra le decine e decine di centri cottura e refettori gestiti da Sodexo Italia non è un caso. Cecile Lourenco è venuta direttamente nel nostro Paese per visitare 2 centri e portare queste buone pratiche, educative e di marketing, a livello europeo come esempio da seguire. E tra quei 2 centri è stato scelto Cerro Maggiore. Questo fatto ci deve far riflettere e ci soddisfa pienamente circa il lavoro fatto in questi anni cercando sempre un servizio di qualità. Non ci fermeremo a questo importante risultato. Sarà un altro punto di ripartenza verso nuovi e sempre più importanti obiettivi, che devono sempre tenere in considerazione le esigenze dei nostri utenti! conclude il sindaco Berra.