Social Card “Dedicata a te”: sono 366 ad Abbiategrasso

La legge di bilancio 2023 ha istituito un fondo, incrementato nel 2024, destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità, di carburanti o, in alternativa, di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale. Al Comune di Abbiategrasso sono state assegnate complessivamente n° 366 carte nominative.

Un aiuto ai più fragili

La nuova social card “Dedicata a te” è una misura destinata ai nuclei familiari residenti nel territorio italiano, in possesso dei determinati requisiti.

I beneficiari non devono presentare alcuna domanda, ma sono individuati dall'Inps, nei limiti delle carte assegnate ad ogni singolo Comune, tra i possessori dei requisiti previsti, ordinati sulla base di specifici criteri di priorità indicati dal decreto, che tengono conto dei nuclei composti da almeno tre componenti, da componenti minorenni (con precedenza dei più piccoli) e con valore ISEE più basso.

La misura consiste in un contributo economico per nucleo familiare di 500 euro, erogato a partire da settembre 2024 attraverso carte elettroniche di pagamento, prepagate e ricaricabili, messe a disposizione da Poste Italiane S.p.A. I beni alimentari di prima necessità possono essere acquistati presso gli esercizi commerciali convenzionati.

Per non perdere la somma accreditata, è indispensabile effettuare almeno un acquisto entro e non oltre il 16 dicembre 2024 e utilizzare interamente le somme accreditate entro e non oltre il 28/02/2025, pena decadenza dal beneficio.

A Bià 366 social card

L’elenco dei 366 beneficiari della carta, residenti ad Abbiategrasso sarà pubblicato nel mese di settembre 2024, con modalità tali da garantire la riservatezza dei dati. Ai beneficiari , sarà inviata una comunicazione con la quale verrà data comunicazione della assegnazione e delle relative indicazioni per ritirare la Carta negli uffici postali abilitati.