Sit in di protesta contro l'impianto di trattamento rifiuti

Un sit in per protestare contro il possibile arrivo di un impianto di trattamento rifiuti inerti nella Cava Campana e per tenere sempre alta l'attenzione sulla questione

Il sit in contro l'impianto di trattamento rifiuti

L'evento si è tenuto questa mattina, sabato, dalle 11 quanto i partecipanti si sono ritrovati in piazza san Mauro, a Buscate, rispondendo all'invito della lista di minoranza Insieme per Buscate con l'associazione 5 agosto 1991 e la lista Verdi civici Buscate.

Dalla piazza, i partecipanti si sono incamminati verso la cava, con gli organizzatori che hanno spiegato il senso della manifestazione