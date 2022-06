Sindaco ed ex sindaco alla corte dei Rolling Stones

Rolling Stones, al concerto a S.Siro anche due noti volti politici della nostra zona.

Rolling Stones, anche Rossi e Colombo

Tra le decine di migliaia di spettatori che ieri sera, martedì 21 giugno 2022, erano presenti allo stadio di San Siro per il maxi concerto dei Rolling Stones (che celebravano i loro 60 anni di attività musicale) c'erano anche due volti noti della nostra politica locale: Daniela Rossi, sindaco di San Vittore Olona, e Roberto Colombo, da una settimana ex sindaco di Canegrate, paese che ha amministrato per 10 anni fino alle ultime elezioni comunali del 12 giugno 2022. Anche loro tra quanti hanno assistito a un concerto spettacolare, con un Mik Jagger (79 anni) in splendida forma che ha fatto ballare e saltare tutto lo stadio.

La passione per le "pietre rotolanti"

"Il cultore della band, in famiglia, è mio marito Luciano Oggioni - spiega Rossi - Sono state coinvolta quindi in modo indiretto ma tutta la nostra famiglia, anche coi nostri figli, abbiamo sempre ascoltato l'ottima musica che lui ci proponeva, Rolling Stones in primis. Al contrario di mio marito che gli aveva seguiti in tutta Italia e anche all'estero, io non avevo mai assistito a un loro concerto. E' stato qualcosa di fantastico, ho vissuto un'esperienza bellissima: ero lì, insieme a 60mila persone estremamente coinvolte, da questo gruppo storico. Ho cercato di capire che cosa ci attraesse così tanto. Non c'era solo la musica. Ho capito che la loro storia, la durata del loro impegno, la rivoluzione musicale che hanno apportato, hanno fatto compagnia alla mia vita e a quella di tantissime persone: la gente che va a un loro concerto, con un Mik Jagger con carica strepitosa, si sente inconsciamente parte di un mito. Ed è quello che è successo anche a me. Meno male che c'ero, che ho fatto questa esperienza nella vita. E sono pronta a rifarla. E' stato un arricchimento sociale e umano".

"La passione per questo gruppo nasce da quando avevo 16 anni, ho tutti i loro cd, per me è la band migliore del mondo - afferma Colombo - Beatles o loro? Sicuramente la band di Jagger. Il concerto è stato eccezionale, Mik Jagger non si è risparmiato nulla: due ore di grande show e carisma, voce incredibile con canzoni che hanno fatto la storia".

Le foto: