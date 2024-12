Sindaco e assessori in ospedale per portare doni ai bambini ricoverati

Visita di Natale in ospedale per l'Amministrazione comunale di Bareggio, che nella mattinata di lunedì 23 dicembre si è recata nel reparto di pediatria del Fornaroli di Magenta per portare un piccolo dono ai bambini li ricoverati.

Nel nosocomio magentino sono giunti in mattinata il sindaco Linda Colombo, accompagnata dall'assessore ai Grandi eventi Lorenzo Paietta e dall'assessore ai Lavori pubblici Raffaella Gambadoro. Il regalo di quest'anno consisteva in alcuni quaderni con in copertina i quadri realizzati dai partecipanti al bando culturale sul Piccolo Principe. Lo scorso 8 dicembre erano stati premiati i vincitori del bando, istituito in occasione degli 80 anni della morte di Antoine de Saint-Exupery.

Sulla visita in ospedale si è espresso lo stesso primo cittadino, che ha dichiarato: