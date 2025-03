A un anno esatto dai prossimi Giochi Paralimpici Invernali, il gruppo degli Ambassador di Milano Cortina 2026 si amplia con nuovi protagonisti. Tra di loro Simone Barlaam originario di Cassinetta di Lugagnano.

Simone Barlaam fra gli ambassador di Milano Cortina 2026

Sono 15 le Campionesse e i Campioni che ci accompagneranno nell’avvicinamento all’evento che prenderà il via il 6 marzo 2026 con la Cerimonia d’apertura all’Arena di Verona.

Tra loro, tre atleti che, oltre a essere dipendenti della Fondazione Milano Cortina 2026 e membri attivi del Comitato Organizzatore, indosseranno la maglia azzurra della Nazionale italiana di para ice hockey tra un anno: Alessandro Andreoni, Gabriele Lanza e Andrea Macrì. Tra i nuovi Ambassador c’è anche la Campionessa nei 100 metri alle Paralimpiadi di Parigi 2024 Martina Caironi, recentemente entrata a far parte del team Legacy della Fondazione Milano Cortina 2026.

La storia di Andreoni

Nato e cresciuto nella provincia di Varese, Alessandro Andreoni ha iniziato ad appassionarsi all’hockey su ghiaccio vedendo giocare suo fratello. Ventott’anni, nato con la spina bifida, Alessandro ha già partecipato a due Paralimpiadi Invernali (Sochi 2014 e PyeongChang 2018). Per l’attaccante varesino, l’aspetto più esaltante di questo sport è principalmente uno: “Per me che sono attaccante il momento più adrenalinico è senza dubbio quello del gol, che sia io a realizzarlo o un compagno di squadra”. Poi aggiunge ancora: “Il nostro sport ha un potenziale che non è stato ancora pienamente espresso. Spero che i Giochi di Milano Cortina 2026 possano portare quell’attenzione in grado di far crescere questo movimento”. Alessandro attualmente vive a Brunello (VA).

A questo link è disponibile l’elenco completo dei 15 nuovi ambassador di Milano Cortina 2026, nominati a un anno esatto dalla Cerimonia di Apertura delle Paralimpiadi Invernali 2026:

https://milanocortina2026.olympics.com/it/news/i-nuovi-ambassador-di-milano-cortina-2026

