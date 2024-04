Silvia Catalfamo incanta tutti e vince 25mila euro ad "Affari tuoi"

Da Legnano ad "Affari tuoi", vincendo 25mila euro.

Una legnanese protagonista ad "Affari tuoi": Silvia Catalfamo si porta acasa 25mila euro

Silvia CatalfamoE' l'avventura vissuta da Silvia Catalfamo. La giovane, 25 anni, era da oltre un mese tra i "pacchisti" del noto gioco televisivo di Rai 1 e lunedì 1 aprile, durante la puntata di Pasquetta, ha finalmente avuto l’occasione di tentare la fortuna.

Tutti, dagli altri concorrenti al pubblico, l’hanno adorata sia per la sua bellezza che per la sua simpatia, nonché per l’energia e l’euforia dei suoi 25 anni.

Silvia ha giocato una partita non facile, anche perché visibilmente emozionata e tesa per via delle grandi somme in ballo. Fortunatamente la affiancava il papà Pietro, "Piero" per gli amici, che l’ha guidata nei momenti di massima tensione con le sue riflessioni.

Accanto a lei a sostenerla il papà Piero, con il saggio consiglio "Chi si accontenta gode"

Il gioco della ragazza è partito bene, ma presto, come spesso capita al "gioco dei pacchi", la situazione si è ribaltata. In pochi tiri infatti dal tabellone sono scomparsi alcuni dei pacchi più golosi, ovvero quelli da 100 e 300mila euro. Dopodiché è stato tutto un continuo susseguirsi di alti e bassi: a ogni tiro sul tabellone continuavano a diminuire i pacchi blu, dal valore minore, ma anche quelli rossi, dal valore maggiore. Infine, la giovane legnanese si è trovata nella situazione più antipatica di tutte: da un lato un pacco blu da 200 euro, dall’altro uno rosso da 75mila.

Il Dottore, allora, ha offerto alla ragazza 25mila euro per fermarsi e non continuare la sua partita. Una situazione di stallo che manderebbe in tilt anche il più freddo calcolatore. Poi però, è arrivato il saggio consiglio di papà Pietro: "Chi si accontenta gode".

Silvia ha deciso di seguire il consiglio del padre e ha accettato l’offerta, aggiudicandosi una discreta somma. Anzi, se si considera che alla fine nel pacco di Silvia c’erano solo 200 euro, la cifra che è riuscita a strappare al Dottore assume ancora più valore.

