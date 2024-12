Nuova linfa all’ambizioso progetto SMART LAND SOM, primo caso in tutta la Città metropolitana di Milano, che vede coinvolti otto comuni, tra cui Zibido San Giacomo, ente capofila e promotore del progetto.

Siglata l'alleanza per il progetto Smart land Som

Nel pomeriggio di giovedì 5 dicembre gli amministratori dei Comuni di Zibido San Giacomo, Binasco, Calvignasco, Casarile, Casorate Primo, Noviglio, Rosate e Vernate si sono riuniti nella Sala consiliare di via Roma per firmare un Protocollo d’intesa con la Città metropolitana di Milano, in presenza del consigliere delegato allo Sviluppo economico Giorgio Mantoan.

Attraverso una società specializzata, i Comuni sono impegnati a intercettare fondi da destinare a interventi pubblici. Con la Città metropolitana di Milano avranno ora l’opportunità di promuovere lo sviluppo territoriale e dare maggiore concretezza agli interventi di SMART LAND SOM, che ricalcano le linee programmatiche individuate dal piano strategico di Città metropolitana di Milano e dal programma regionale di sviluppo di Regione Lombardia. Dallo sviluppo sostenibile e tutela ambientale alle iniziative per la famiglia, la solidarietà sociale e l’inclusione, l’istruzione, il governo del territorio, la mobilità. La collaborazione tra gli otto Comuni è iniziata fin dal luglio scorso.

I commenti dei protagonisti

«Ringrazio gli otto Comuni per aver compiuto la scelta di lavorare insieme - dichiara il Consigliere delegato allo Sviluppo Economico della Città metropolitana di Milano, Giorgio Mantoan - portando avanti nel Sud Milano un’esperienza innovativa e lanciando contemporaneamente un messaggio importante a tutta la Città metropolitana di Milano e ai nostri cittadini: vogliamo promuovere lo sviluppo economico, sociale e ambientale del nostro territorio, stringendo alleanze e costruendo modelli di collaborazione replicabili che rafforzano il rapporto tra i Comuni e la Città metropolitana, con l’obiettivo comune di offrire nuove opportunità a beneficio di cittadini e cittadine».

«Siamo felici che la Città metropolitana dia valore – dichiara la sindaca Sonia Belloli – alla capacità dei nostri Comuni di mettere insieme le forze per poter incidere in modo più efficace sul territorio. Si tratta di un investimento territoriale integrato e il ruolo di Città metropolitana sarà importante per aiutarci a intercettare i reali bisogni condivisi dai territori. Un punto di partenza importante per lavorare sui nostri progetti».