Sicurezza, viabilità, orari: ecco il piano per il Luna park

L’attesa è finita: è di nuovo tempo di divertirsi al Luna park di Legnano.

Le ordinanze del sindaco Radice per il Luna park di Legnano

Per poterlo fare in sicurezza, il sindaco Lorenzo Radice ha firmato diverse ordinanze. I provvedimenti, che saranno in vigore da sabato 19 ottobre (data di apertura di molte delle attrazioni allestite in piazza Primo Maggio, mentre l'inaugurazione ufficiale è in calendario per sabato 26) a domenica 17 novembre, mirano a regolare un evento complesso e di notevole impatto come è uno dei parchi divertimenti di più forte tradizione in Italia, che come da tradizione rimarrà in città per un mese.

Primo, la sicurezza: niente superalcolici e niente bottiglie di vetro o lattine

Diverse le misure che declinano l'aspetto sicurezza. La prima è il divieto, nel Luna park e nella Fiera dell’1 novembre, di vendita per asporto e di somministrazione di bevande con tasso alcolemico superiore al 21% del volume (vale a dire i superalcolici) e per ogni tipo di bevanda in contenitori di vetro e lattina, che dovrà essere somministrata in bicchieri di plastica o di carta. Gli stessi divieti avranno validità, nelle giornate di venerdì, nei prefestivi e festivi, dalle 18 alle 2 del giorno successivo, nelle attività commerciali comprese tra le vie per Canegrate-San Giorgio, Alberto da Giussano, corso Italia, area Cantoni, largo Tosi, via Gilardelli, via Guerciotti, via Gorizia, via Castello, viale Toselli, compresa l’area stazione (piazza Butti e Ztl di via Venegoni). Sarà inoltre vietato agli operatori del Luna park di vendere o dare premi in bottiglie in vetro e qualunque oggetto possa minacciare la sicurezza, come coltelli o pistole ad aria compressa.

No ai fuochi d'artificio e obbligo di museruola e guinzaglio per i cani medio-grossi

Nel Luna park non saranno consentiti eventi di significativo richiamo che potrebbero creare assembramenti, come gli spettacoli pirotecnici. Al Luna park non potranno accedere persone in stato di alterazione psico-fisica o con qualunque oggetto rischioso per l’incolumità pubblica o che crei intralcio ai pedoni come biciclette e monopattini. L’accesso nell’area di cani di media-grossa taglia è consentito soltanto con museruola e guinzaglio e se non ne pregiudica la vivibilità. Sarà infine chiuso, per tutta la durata del Luna park, il passaggio pedonale fra via Castello e viale Toselli; i pedoni dovranno quindi utilizzare il sottopasso di piazza Mercato. Da ultimo, in relazione al grande afflusso di persone previste alla Fiera dell’1 novembre, saranno attivi l’Unità di crisi locale e il posto medico avanzato, con la presenza del personale di Polizia Locale, Protezione civile e Croce rossa.

"Ai giostrai, che per un mese diventano nostri concittadini, auguro un buon lavoro"

Il sindaco Radice commenta:

"Il Luna park è uno degli eventi che fa di Legnano un punto di richiamo per tutto il territorio. Questo significa attrezzarsi per tempo in modo da organizzare al meglio tutti gli aspetti legati all’attività di questa piccola città delle attrazioni che per un mese all’anno ospitiamo a Legnano. Si tratta di un evento che impegna diversi attori tra forze dell’ordine, Protezione civile e Croce rossa in un lavoro complesso e delicatissimo alla luce delle migliaia di persone che arrivano a Legnano. A loro, ai giostrai, che per un mese all’anno diventano nostri concittadini, auguro un buon lavoro con l’auspicio che Luna park e Fiera dei Morti siano, come sempre è stato, occasioni di sano divertimento e socializzazione per tutti".

Divieto di transito in via per San Vittore e restringimento della carreggiata in viale Toselli

Tra le modifiche alla viabilità, sempre dal 19 ottobre al 17 novembre, da ricordare il divieto di transito in via per San Vittore Olona dalle 14 alle 7.30 del giorno successivo da lunedì a venerdì e dalle 10 alle 7.30 del giorno successivo i sabato, i festivi e il 5 novembre. Il limite di velocità in via per San Vittore è fissato a 30 chilometri all'ora. Inoltre, per maggior sicurezza, in caso di intenso transito pedonale, sarà ristretta la carreggiata di viale Toselli con segnaletica temporanea, tra via Per San Vittore e viale della Repubblica in direzione autostrada dalle 14 a mezzanotte e mezza del giorno successivo, nei prefestivi e festivi, e dalle 20 del 31 ottobre alle 2 dell’1 novembre.

Gli orari di apertura del parco divertimenti (l'inaugurazione ufficiale sabato 26)

Un’altra ordinanza sindacale ha fissato gli orari di funzionamento del Luna park, che nei giorni feriali sarà aperto dalle 15 a mezzanotte, nei giorni festivi e prefestivi dalle 10 alle 0.30; il giorno 31 ottobre la chiusura sarà all’1 di notte. La prossima settimana, per completare il montaggio delle attrazioni, il Luna park sarà chiuso nelle giornate del 22 e 23 ottobre e, in caso i lavori non fossero terminati, anche il 24. L’inaugurazione ufficiale del Luna park è in programma sabato 26 ottobre.