Sicurezza: nuove telecamere per Sedriano

È stata accolta dal Ministero dell’Interno la richiesta, avanzata dal Comune di Sedriano, di un finanziamento per l’installazione di una telecamera nel parcheggio del McDonald’s e per la realizzazione di tre nuovi varchi.

Continua quindi il lavoro dell’Amministrazione di Marco Re nell’ambito sicurezza, anche attraverso la presentazione di progetti per riuscire a ricevere fondi per l’installazione di telecamere in paese.

L’ultimo, a livello temporale, è appunto quello che verrà cofinanziato dallo Stato nell’area del McDonald's per un totale di 79mila euro.

Ha affermato il sindaco Marco Re:

"Nel merito del progetto installeremo una telecamera di contesto nel parcheggio adiacente al McDonald’s e tre varchi di controllo in via Garibaldi, lungo la SS11, e in via San Massimo alla Roveda. La telecamera che installeremo in quest’ambito verrà quindi ad aggiungersi a quella che ci sarà nel parchetto lì vicino e che rientra nel progetto delle telecamere nei parchi del paese. I varchi invece serviranno per registrare le targhe dei mezzi che passano per Sedriano e controllare la presenza di assicurazioni e revisioni. Oltre all’area del Mc poniamo attenzione anche a quella di via Negrelli. Proprio in quest’ambito sono state già finanziate le due nuove telecamere lungo la ciclabile esistente e lungo la sua continuazione in via Campo Sportivo per un totale di 40mila euro".