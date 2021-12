Sicurezza nel Parco delle Groane: sanzionati oltre 100 consumatori di sostanze stupefacenti

TEMPO DI BILANCI PER IL PROGETTO PARCHI

Il progetto è durato tre mesi: realizzate 22 operazioni in 148 ore di servizio. Controllati 467 conducenti ed emessi 162 verbali per violazione del Codice della Strada

"Un progetto pilota da esportare nei 38 boschetti della droga individuati in Lombardia tra il 2008 e il 2018". Questa la promessa dell'assessore regionale Riccardo De Corato in riferimento al Progetto Parchi, realizzato da metà agosto al 15 novembre scorso nel perimetro del Parco delle Groane. Un periodo nel quale, nella sola area di Senago, sono stati sanzionati oltre 100 consumatori di sostanze stupefacenti.

L'assessore regionale a Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale, Riccardo De Corato, ieri, venerdì 10 dicembre, è intervenuto alla sede del Parco delle Groane per fare un bilancio dei servizi aggiuntivi di Polizia Locale predisposti nel periodo agosto - novembre 2021. Servizi finalizzati alla prevenzione e al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. All’incontro hanno partecipato gli amministratori dei comuni coinvolti con le rispettive Polizie Locali e gli uomini della Polizia Provinciale e quelli della Polizia del Parco. Tra gli altri, il presidente del Parco delle Groane Emiliano Campi e il presidente della Provincia di Monza e Brianza Luca Santambrogio. Coinvolti i Comuni di Cesano Maderno, Meda e Seveso insieme all'Ente Parco delle Groane, coordinati dalla Polizia Provinciale, e i Comuni di Bovisio Masciago, Cesate, Ceriano Laghetto, Senago e Solaro coordinati dal Comune di Limbiate. Regione Lombardia ha destinato al progetto 50mila euro per sostenere i costi del personale in servizio straordinario.

Il progetto ha preso avvio il 19 agosto 2021 ed è terminato il 15 novembre 2021. Alcuni dati complessivi: 22 operazioni, 148 ore, 467 conducenti sottoposti a controlli, 162 verbali per violazione del Codice della Strada, 50 grammi di droga sequestrati.

In tutto questo la Polizia Locale di Senago si è resa protagonista con i colleghi degli altri comandi di una serie di operazioni. Solo a settembre 2021, in un' operazione non compresa nel progetto, ha sequestrato 155,69 grammi di droga. Tanti i sequestri, le operazioni e i fermi. Da gennaio ad oggi le unità di Villa Sioli hanno fermato più di 200 persone e sanzionato 125 consumatori , sequestrato armi, droga e veicoli.

Da qui il grazie del sindaco Magda Beretta: