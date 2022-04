Sicurezza nei parchi: chiesti 80mila euro alla Regione per la videosorveglianza

Il possibile finanziamento

A questo progetto se ne affianca un altro per l'implementazione delle telecamere in città.

Il Comune di Legnano ha richiesto a Regione Lombardia un finanziamento di 80mila euro per implementare la videosorveglianza nei parchi.

La richiesta dei finanziamenti

Qualche giorno prima che il Comune di Legnano si vedesse riconosciuto dal ministero dell’Interno un cofinanziamento di 115mila euro (su un progetto di 229mila) per implementare il sistema di videosorveglianza cittadino, la giunta comunale, su proposta dell’assessore al Benessere e Sicurezza sociale Anna Pavan, ne aveva richiesti quasi 80mila alla Regione Lombardia quale quota di cofinanziamento per installare sei nuove postazioni nei parchi comunali. Il quadro economico complessivo dell’intervento è di oltre 99mila euro, la richiesta del Comune è pari all’80%, ossia la quota massima di cofinanziamento.

«Il tema della videosorveglianza, come quello delle azioni sanzionatorie -sottolinea l’assessore al Benessere e Sicurezza sociale Anna Pavan-, si inquadra nell’obiettivo più complessivo della sicurezza sociale e fa parte, insieme con attività di carattere preventivo, della strategia adottata da questa amministrazione. Da qui l’attenzione che si pone a sfruttare ogni possibilità di finanziamento che metta a disposizione ulteriori risorse rispetto a quelle da noi stanziate per implementare una rete che, sul nostro territorio, si sta facendo sempre più capillare».

I parchi che sono stati scelti

Le sei postazioni indicate dal Comune, in zone verdi da attenzionare, sono all’interno del Parco Castello (nei

pressi della pista di pattinaggio), nel giardino Piazza Trento-Trieste, ai tre ingressi del Parco Altomilanese

(via della Pace, via Menotti e via Novara) e all’ingresso del Parco Bosco dei Ronchi. Regione Lombardia

dovrà valutare il progetto, quantificare il finanziamento e approvarlo entro l’1 giugno. Il contributo sarà

riconosciuto a fronte della rendicontazione delle spese sostenute, per cui il termine ultimo è il 30 settembre.

Quanto alle 14 postazioni che saranno allestite nei prossimi mesi, ecco le ubicazioni: cimitero Parco, via

Liguria incrocio via Sardegna, asilo Aldo moro – parchetto via Sauro, largo Seprio, Campo Amicizia, Parco

Castello, campo sportivo -parcheggio via Battisti, parchetto via Venezia – Menotti, scuole Collodi – via Pisa,

postazione lungo Olona – ex area Cantoni, corso Garibaldi, piazza Monte Grappa, giardini Anna Frank,

vicolo delle Contrade. Sarà anche installata una nuova postazione per la lettura delle targhe. Da ricordare

che, alla fine del 2021, la dotazione di telecamere di videosorveglianza era di 153 per 68 postazioni, quella di

telecamere per la lettura delle targhe è di 51 per 27 postazioni, 6 sono i sistemi di videosorveglianza mobile,

cinque le fototrappole.