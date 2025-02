Sicurezza informatica, teatro gremito di studenti per l'incontro con la Polizia Postale

Grande successo venerdì mattina a Magenta per l'incontro rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado dedicato alla sicurezza informatica. Teatro Lirico tutto esaurito per una lezione frontale con gli agenti della Polizia Postale.

Teatro gremito di studenti per l'incontro con la Polizia Postale

Scopo dell’iniziativa, spiegano dal Comune di Magenta, è quello di sensibilizzare i più giovani sui pericoli della rete, sulla dipendenza dai social al cyberbullismo, promuovendo un uso più consapevole della tecnologia. L'incontro, che sarà replicato venerdì alle 21 in sala consiliare per genitori e famiglie, è stato organizzato dall'Assessorato alla Famiglia, Giovani e Pari Opportunità, guidato da Mariarosa Cuciniello, con la collaborazione della Polizia Postale e delle Comunicazioni – Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Regione Lombardia.

È stata la stessa assessore Cuciniello a evidenziare come il tempo eccessivo trascorso online possa avere conseguenze negative su benessere, concentrazione e relazioni sociali. L'Amministrazione ha ringraziato per la collaborazione il Vicequestore Marco Domizi, Assistente Capo coordinatore ed esperto di sicurezza informatica, che insieme al Vice Sopraintendente Fabio Cavalletti ha fornito ai ragazzi strategie concrete per una navigazione sicura. Questo il commento dell'assessore Cuciniello: