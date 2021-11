Sicurezza e "fraternità stradale": premiati anche tre magentini

La cerimonia

Si tratta dell'assistente capo Vittorio Lentini e dell'agente Francesco Demasi della Polizia Stradale e di Laura Boschetti della Croce Bianca.

Sono 150 i riconoscimenti conferiti, nell'ambito della Giornata regionale della "Sicurezza e fraternità stradale", a persone che si sono contraddistinte per garantire la sicurezza stradale e nella gestione della pandemia: 15 attestati alla memoria, 35 attestati di benemerenza, 41 menzioni speciali e 59 attestati di benemerenza per ricorrenza anni di servizio. Consegnate anche targhe per la comunicazione. Tra loro anche tre magentini: l'assistente capo Vittorio Lentini e l'agente Francesco Demasi della Polizia Stradale e Laura Boschetti della Croce Bianca di Magenta.

"Una giornata, quella celebrata di sabato in Regione, fortemente voluta dal nostro assessorato per sensibilizzare sul grave tema dell'incidentalità stradale - ha detto Riccardo De Corato, assessore regionale alla Sicurezza, Polizia locale e Immigrazione - Siamo reduci da un periodo molto difficile che ha visto Forze dell'ordine, la Polizia locale, i Vigili del fuoco, i militari e i volontari delle associazioni del servizio pubblico di assistenza impegnati per gestire l'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Ricordo, in quei maledetti giorni, il mio personale impegno per reperire dispositivi di protezione individuale. Purtroppo - ha aggiunto - molti vostri amici, colleghi e familiari, hanno pagato col caro prezzo della vita il loro impegno. Per questo ho voluto fortemente ricordare il sacrificio di tutti consegnando degli attestati alla memoria alle famiglie di alcuni di loro".