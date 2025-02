Sicurezza, Casorezzo punta sul gioco di squadra

Il tema della sicurezza urbana al centro dei ragionamenti del sindaco di Casorezzo Rosella Giola, che nei giorni scorsi ha preso parte al convegno dedicato proprio a questo tema e che è stato ospitato in Sala Giacobbe a Magenta.

L'occasione servita a ribadire la necessità di aumentare i presidi per la sicurezza: a breve l'incontro con prefetto, Anci e Regione

Un’occasione che è servita a sottolineare la necessità di aumentare i presidi delle Forze dell’ordine nell’area Legnanese, Magentina e Castanese. Incontro che ha anticipato quello che il prossimo 14 febbraio avrà come protagonisti proprio i sindaci del territorio e il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia. Seguiranno quindi ulteriori incontri ai tavoli di Anci e Regione. Attività queste, ha spiegato il primo cittadino di Casorezzo, che «ci consentiranno di fare rete per ottenere maggiore sicurezza nelle nostre strade e nelle nostre abitazioni».

Prevista anche la serata contro truffe e reati predatori: si terrà martedì 18 febbraio, alle 21, in Sala civica Ambrosoli

Per sensibilizzare circa i possibili fenomeni di truffe agli anziani e reati predatori in genere, infine, martedì 18 febbraio, alle 21, in sala civica Ambrosoli (via Einaudi, 3) è stato organizzato l’incontro pubblico a cura di Polizia Locale e Carabinieri. I relatori saranno il maggiore Pietro Francesco Laghezza, comandante della Compagnia Carabinieri di Legnano, il maresciallo maggiore Gianluca Bruni, comandante della Stazione Carabinieri di Busto Garolfo, e Nicolò Rachele, vicecommissario di Polizia Locale del Comune di Casorezzo.