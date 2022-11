Siccità e agricoltura: due incontri per programmare il futuro

Due incontri voluti da Coldiretti Milano a Magenta e Pessano con Bornago per parlare di agricoltura e su come affrontare l'emergenza idrica dopo un 2022 disastroso.

“I danni reali causati dalla siccità nel 2022 sono molto più delle risorse messe a disposizione per la copertura delle perdite; per la sola Lombardia parliamo di circa due miliardi di euro. Le imprese agricole non saranno in grado di sopportare un’altra annata così”. E’ quanto ha dichiarato Alessandro Rota, presidente della Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza, in occasione del convegno dedicato a “Il ruolo delle Bonifiche nel futuro dell’agricoltura”, organizzato in due tappe per coinvolgere il maggior numero di imprenditori agricoli del territorio metropolitano.