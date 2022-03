"SiAmo Sedriano" ringrazia per gli aiuti ricevuti per l'Ucraina

Dopo le tre giornate di raccolta di medicinali e vestiti per l'Ucraina, il gruppo di "SiAmo Sedriano" ha voluto ringraziare i cittadini che hanno fatto la loro parte.

C'è stata una vera e propria mobilitazione da parte dei cittadini di Sedriano, Roveda e Bareggio che hanno fatto la propria parte nell'aiutare la popolazione ucraina in difficoltà a causa dell'invasione russa. Aiuti arrivati a destinazione grazie a "SiAmo Sedriano" e all'associazione culturale "Rinascita dell'Ucraina" che ha garantito l'invio del materiale.

"La situazione assurda che stiamo vivendo in questo periodo ci ha fatto riflettere - fanno sapere da SiAmo Sedriano - Siamo giunti alla conclusione che non saremmo potuti stare a guardare davanti ad un evento così forte per le vite di un popolo intero, perché nella vita essere dei “semplici spettatori” non serve, bisogna agire, ma soprattutto reagire!

Per questa ragione abbiamo deciso di dare un aiuto concreto mettendoci in contatto con Svetlana e Nadia, cittadine ucraine residenti a Bareggio, che collaborano con l’associazione culturale “Rinascita dell’Ucraina” con sede in Bareggio. Fino ad ora abbiamo organizzato tre giornate destinate alla raccolta umanitaria al mercato di Sedriano e in tutte queste occasioni abbiamo potuto ammirare la grandissima generosità dei sedrianesi, che hanno fornito il loro contributo consegnando vestiti, scarpe, cibo, medicinali e giocattoli. Questo è stato senza dubbio un segno tangibile del fatto che, quando la situazione diventa difficile, Sedriano risponde: “PRESENTE”!

Vorremmo quindi cogliere l’occasione per ringraziarvi per la vostra solidarietà, anche a nome della comunità ucraina residente nei comuni limitrofi. Avete dimostrato che rimanendo uniti si possono raggiungere obiettivi davvero importanti, perché in fondo tutti INSIEME SiAmo Sedriano e Roveda".