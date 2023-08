Siamo ad agosto, ma si pensa già al Natale

Al Centro Greppi, oltre alle offerte socio sanitarie, riprenderanno dopo Ferragosto le attività sociali organizzate da Crm in collaborazione con Auser.

Un albero speciale fatto con una copertura di quadrati fatti a mano

Attività che dal mese di settembre verranno potenziate a favore degli utenti. Da diversi mesi invece un gruppo di donne si ritrovano ogni mercoledì pomeriggio, dalle 15 alle 17, per condividere le loro passioni manifatturiere e per creare momenti di socialità scambiandosi i propri saperi. È così nata l'idea di allestire, in occasione del prossimo Natale, un albero speciale fatto con una copertura di quadrati fatti a mano, utilizzando varie tecniche tra cui uncinetto e ferri da maglia e vari filati: lana, cotone, spago.

Tutti possono partecipare producendo quadrati di vari colori

L'idea è di costruire un’opera condivisa, alta circa tre metri con un diametro di un metro e mezzo, con una struttura portante in ferro, che verrà posizionata nel piazzale antistante il Centro Greppi.

Tutti possono partecipare alla realizzazione dell’albero, sia producendo quadrati (misura cm 13x13 circa) in vari colori andando il mercoledì al Centro Greppi oppure lavorando a casa propria, ma anche fornendo filati che possono essere recapitati dal lunedì al venerdì, al pomeriggio, al Centro Greppi.

Siamo fiduciosi di riuscire a realizzare il singolare albero di Natale

«Siamo fi duciosi che questo sogno possa essere realizzato, ma serve l'aiuto ed il sostegno di tutti. Solo così si potrà ammirare un'opera condivisa e socializzante», spiegano i responsabili di Auser.