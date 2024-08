Siamo a agosto ma c’è già chi pensa al prossimo albero di Natale

Siamo nel mese di agosto ma c’è già chi pensa al prossimo albero di Natale ed ha già realizzato più di 1800 quadrotti per un grande albero di maglia per la città. Stiamo parlando delle socie del gruppo Knit, nato nel 2019 a Rho grazie alle bibliotecarie Gabriella Uslenghi e Angela Ditroia

Quaranta iscritte che si ritrovano ogni mercoledì pomeriggio in biblioteca

Alcune signore appassionate di uncinetto, abilissime anche con i ferri da maglia, hanno iniziato a ritrovarsi, continuando a sferruzzare insieme. Il Covid ha bloccato le “riunioni di lavoro”, ma tutte hanno continuato a lavorare da casa, per allestire nel 2020 il primo Albero di Natale creato in biblioteca con quadrotti colorati. «“Ci si ritrova ogni mercoledì dalle 15 alle 18 in Biblioteca – spiegano Gabriella Uslenghi e Angela Ditroia – Al gruppo sono iscritte una quarantina di signore, non tutte sempre presenti. Tutte proseguono il lavoro a casa, soprattutto se non hanno la possibilità di venire nel giorno designato. Noi diamo i compiti e tutte consegnano il materiale.

"Ogni anno ci diamo un obiettivo e avviamo un progetto, abbiamo realizzato anche coperte di lana per la Caritas"

Ogni anno ci diamo un obiettivo e avviamo un progetto: nella prima parte dell’incontro si lavora tutte per il progetto, nella seconda parte si prosegue con il lavoro personale e ci si scambiano idee e suggerimenti. In questo 2024 i progetti sono stati due: l’Albero di Natale per il Comune e le pigotte per l’Unicef, le tradizionali bambole di pezza da vendere per beneficenza» Il Gruppo Knit è aperto a tutti. «Abbiamo persone che ci seguono su Facebook e ci mandano quadrotti da Como, da Varese, dalla Calabria e persino dalla Spagna – continuano le bibliotecarie – Sono parenti delle rhodensi e si danno da fare per produrre manufatti, così come ha fatto anche il Centro Anziani di Passirana. Noi realizziamo poi coperte di lana da donare alla Caritas, alla San Vincenzo o all’Opera San Francesco di Milano.»

L'assessore Giro "Si è creato un bel gruppo affiatato che ha fatto amicizia e trovato un luogo di benessere e divertimento"

Per il Natale sono pronti 1800 quadrotti per il progetto di un grande albero di maglia per la città. «Si è creato un bel gruppo affiatato che ha fatto amicizia e trovato un luogo di benessere e divertimento. L’allegria del gruppo è davvero contagiosa - afferma l’assessore Valentina Giro - che nei giorni scorsi ha fatto visita al Gruppo Knit - Negli anni sono stati realizzati a maglia diversi progetti sempre con grande attenzione alla solidarietà. Ciascuno porta le proprie capacità e ci si consiglia a vicenda. Qui - conclude l’assessore rhodense - la porta è sempre aperta per tutti.» Le riunioni del gruppo riprenderanno a settembre. Per informazioni è possibile contattare la Biblioteca al numero 02-93332215/390.