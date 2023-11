Si spostano le bancarelle per il rifacimento di Piazza Visconti

Anno nuovo, il 2024 che è ormai alle porte, e vita nuova per alcune bancarelle dello storico mercato del lunedì di Rho che saranno costrette al trasloco a causa dell’inizio dei lavori per il rifacimento di piazza Visconti e della demolizione dell’ex scuola Marconi dove troveranno spazio i nuovi uffici comunali e il nuovo centro civico.

Da lunedì 8 gennaio spostamento in via Madonna, Garibaldi e nel tratto di via Italia fino a via don Albertario

Da lunedì 8 gennaio, come concordato dai tecnici del Comune nel corso di numerose riunioni con gli ambulanti, coordinate dal vicesindaco e assessore al Commercio Maria Rita Vergani e dal dirigente Luigi Fregoni, un nuovo assetto permetterà di trovare posto a tutte le bancarelle ora collocate sulla piazza e nelle vie De Amicis e Porta Ronca.

Le bancarelle che fino alla fine dell’anno rimarranno nella loro posizione attuale, dall’8 gennaio saranno spostate in piazza San Vittore e in largo Agostino Casati, nel tratto di via Madonna tra largo Kennedy e via dei Martiri (davanti ai portici) e lungo via Garibaldi fino a via Milano. Si prolungherà il mercato anche in via Italia comprendendo un tratto di via Don Albertario. In queste nuove vie dove saranno posizionate le bancarelle, come accade attualmente in via Meda, nell’area di mercato sarà vietata la sosta dalle 6.30 alle 15 di ogni lunedì.

Per i residenti del centro storico a disposizione i posteggio San Giorgio e Corso Europa 85

Problema per le bancarelle del mercato, ma anche per i residenti della zona centrale della città che avranno difficoltà a girare in auto nella mattinata di mercato. Per i residenti saranno a disposizione dalla domenica sera al lunedì un piano del parcheggio San Giorgio (55 stalli), senza tariffe, e il parcheggio del super mercato Aldi di corso Europa (85 stalli), estendendo la convenzione attivata per le serate di spettacoli al teatro Civico.

Le auto in ZTL potranno percorrere il primo tratto di via Garibaldi e svoltare in via Dante. In via Statuto, arrivando da via San Giorgio, il lunedì mattina si potrà svoltare sia a destra sia a sinistra. Sono in corso contatti per ottenere convenzioni con altri parcheggi.