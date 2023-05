Si scaldano i motori in vista del Trofeo del Galletto

E’ stato presentato nella mattinata di oggi, mercoledì 3 maggio, nella sala polivalente del Centro sportivo «Venegoni-Marazzini» di Parabiago il Trofeo del galletto, edizione 2023.

Un evento che si svolgerà in due momenti e dedicato alla memoria di Monverde e Marazzini

Al centro dell’evento di punta della stagione sportiva organizzata da Rugby Parabiago ci sarà il minirugby. Tante le novità che caratterizzeranno la manifestazione ormai alle porte. A differenza di quanto accaduto nelle scorse edizioni, il torneo si svolgerà infatti in due weekend: il 6/7 maggio sarà dedicato alla categoria Under 13 e intitolato alla memoria di Massimiliano Monverde, indimenticabile giocatore e allenatore di Lainate e Parabiago. ll 20/21 maggio le categorie Under 7, Under 9 e Under 11 giocheranno il Memorial Luciano Marazzini, il cui ricordo indelebile rimane del cuore di tutti gli appassionati.

Coinvolti tre club del territorio

Il Trofeo del galletto vedrà la collaborazione di tre club del territorio: Rugby Parabiago, organizzatore del torneo, ha infatti invitato Rugby Lainate e Rugby Rho a condividere lo svolgimento delle partite e dell’hospitality nei tre centri sportivi, che quindi diventeranno tutti protagonisti e ospiteranno i 20 Club presenti.

Un'occasione per il territorio

Danila Maddonini, vice sindaco e assessore allo Sport del Comune di Lainate e il sindaco di Parabiago Raffaele Cucchi concordano sull’importanza del torneo per il territorio.

«Le sinergie con gli altri Comuni sono molto importanti anche a livello di amministrazioni - ha spiegato durante la conferenza stampa di presentazione il sindaco Raffaele Cucchi-. Molto spesso le stesse amministrazioni faticano a collaborare, qui ci sono riusciti i tre club e non possiamo che ringraziarli: credo sia fondamentale creare reti, in ogni ambito. Solo così si può crescere e migliorare».

"Tre club che rappresentano la perla del territorio"

«È un vantaggio per i giovani avere tre squadre di rugby vicine territorialmente e con impianti sportivi così belli - aggiunge Danila Maddonini, vice sindaco e assessore allo Sport del Comune di Lainate. Questi tre Club con i loro centri sportivi sono una perla della nostra area».

Coinvolta anche Lainate

«Sicuramente l’adesione al programma Club in rete e al Polo di Formazione FIR ha dato i suoi frutti, che si sono visti con una serie di attività congiunte e collaborazione reale tra i Club. Questa è stata la linfa che ha fatto riattivare il movimento nella fase post-covid e che ci ha portato ad aderire con piacere alla condivisione dell’organizzazione del Trofeo del Galletto - dichiara Edoardo Poiani, vice presidente di Rugby Lainate.

Obiettivo: la crescita di sport e club

Paolo Passarella, presidente di Rugby Rho, aggiunge «Siamo tutti allineati sulla necessità di lavorare insieme per far crescere i nostri Club e il movimento. Lavorare sui bambini ha un significato diverso se lo si fa insieme. Essere così vicini sul territorio può contribuire ad aumentare il numero dei piccoli atleti che giocano a rugby e non deve essere vissuto come una “gara” tra i club: solo la collaborazione può aiutarci ad essere attrattivi e portare i valori del rugby all’interno del maggior numero possibile di famiglie».

Il presidente del Rugby Parabiago, Marco Marazzini, ha fatto sapere invece che:

«Siamo felici di poter lavorare insieme con i Club del territorio. I progetti Club in Rete e Polo di formazione e ora la condivisione del nostro più importante torneo hanno un significato preciso: lavorare per far crescere il rugby al di là delle “rivalità” cittadine, che devono essere vissute sempre positivamente e nel giusto spirito dello sport che ci accomuna».

La previsione sui numeri

Qualche numero viene fornito infine da Marco Mainardi e Clara Mazzagatti, responsabili del settore minirugby: «Saranno presenti nei due weekend 30 club provenienti da tutta l’Italia e sui campi scenderanno a giocare circa 1500 bambini e bambine: un orgoglio per noi e per tutti costruire insieme un evento così grande ed importante nel panorama italiano».