Si ritorna in strada con il Carnevale 2023! FOTO

Con il 2023 e lo stop alle restrizioni per Covid sono molte le città che hanno organizzato feste di Carnevale come non se vedevano da anni.

Carnevale 2023: i festeggiamenti nell'Ovest milanese

Dopo tre anni di restrizioni e feste saltate o in versioni ridotte con questo fine settimana sono tornate le tradizionali sfilate di Carnevale con le maschere, i carri e molte persone che hanno voluto finalmente festeggiare nelle vie del centro cittadino.

Molte le foto che ci sono state inviate e che abbiamo raccolto su tutto il territorio dell'Ovest milanese, da Parabiago a Cerro, da Rho a Bareggio.

Tutte le foto del Carnevale 2023