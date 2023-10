Si rinnova la memoria di Mauro Venegoni: 79 anni fa fu trucidato dai fascisti

Legnano commemora Mauro Venegoni, medaglia d'oro al valor militare della Resistenza.

A 79 anni dall'uccisione si celebra la memoria di Mauro Venegoni

Sono passati 79 anni dalla morte del partigiano legnanese trucidato dai fascisti il 31 ottobre 1944. E anche quest’anno l’Anpi e le Amministrazioni comunali di Legnano, Busto Arsizio e Cassano Magnago ne celebreranno la memoria. La cerimonia di commemorazione è in programma per domenica 29 ottobre a Cassano Magnago.

Tra i primi a costituire le formazioni partigiane nel Legnanese

Nato a Legnano il 4 ottobre 1903, Venegoni fu tra i primi a costituire le formazioni partigiane nella zona, partecipando a numerosi combattimenti, sempre distinguendosi per capacità e coraggio. Venne catturato e sottoposto alle più atroci torture nel vano tentativo di strappargli informazioni sull'organizzazione partigiana della zona, prima di essere ucciso dai fascisti: "La sua indomabile fede non veniva scossa nemmeno allorché il nemico ne straziava barbaramente il volto e il corpo, accecandolo prima e poi uccidendolo" si legge sulla motivazione con cui gli è stata conferita la medaglia d’oro al valor militare della Resistenza.

Domenica tre Amministrazioni unite nella commemorazione

La cerimonia si svolgerà nei pressi del cippo a lui dedicato sulla strada Busto Arsizio-Cassano Magnago, in via Bonicalza angolo via Gasparoli, dove il suo corpo fu gettato dopo l’assassinio. Il ritrovo è previsto per le 10.30, poi partirà il corteo con l'accompagnamento musicale della Banda di Cassano Magnago, seguirà la deposizione di una corona al cippo in memoria di Mauro Venegoni. Sarà poi il momento degli interventi ufficiali: al microfono si alterneranno il sindaco di Cassano Magnago Pietro Ottaviani, il presidente dell'Anpi Legnano Primo Minelli, l'Orchestra del Liceo Candiani Bausch di Busto Arsizio, gli studenti della scuola secondaria di primo grado Dante Alighieri di Legnano e del Liceo Candiani Bausch di Busto Arsizio, e Dario Venegoni, presidente dell'Aned (Associazione nazionale ex deportati) e nipote di Mauro Venegoni. A chiudere la manifestazione sarà l'Orchestra del Liceo Candiani Bausch.

Nella foto di copertina: un momento della commemorazione di Mauro Venegoni andata in scena nel 2021