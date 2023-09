Grande successo per la Festa delle Associazioni di Magenta, l'iniziativa promossa dalla Pro Loco con la partnership del Comune ha visto nella giornata di ieri, domenica 24 settembre, la presenza di una 70ina di associazioni con i loro stand in piazza Liberazione.

Si rinnova il successo per la Festa delle Associazioni

Una vera e propria vetrina dove poter mettere in mostra il proprio operato alla cittadinanza e perchè no, reclutare magari anche qualche nuovo volontario per le attività della stagione 2023/2024 che si è aperta con la fine delle vacanze estive.

L'appuntamento molto sentito da parte della comunità magentina è arrivato quest'anno alla 26esima edizione, confermando così una bella tradizione che vede protagonisti i sodalizi magentini.

La visita e le premiazioni

A partire dalle ore 8.30 i volontari hanno affollato la piazza magentina e, come detto, hanno potuto così illustrare ai magentini le loro peculiarità ed il loro operato. Nel corso del pomeriggio attorno alle 15 è arrivata anche l'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Luca Del Gobbo che, insieme al presidente della Pro Loco Pietro Pierrettori hanno fatto visita agli stand delle associazioni presenti.

La giornata si è chiusa poi verso le 18 con un momento di premiazioni. Ad ogni associazione presente è stato infatti consegnato un attestato di partecipazione alla giornata.