Si rafforza il sodalizio Ata - Comune

E’ avvenuto ieri , 29 giugno 2023, l’incontro di Ata Soccorso con il Comune Di Vermezzo con Zelo, il Presidente Francesco Tambasco e il Comandante Francesco - Ghibli - Lombardi hanno incontrato il sindaco Andrea Cipullo, un gradevole incontro dove si è parlato molto di collaborazioni passate e Future.

Donata una targa al sindaco

Il Sindaco Andrea Cipullo con l'Assessore Daniela Bonizzi hanno ricevuto il Presidente dell'associazione Francesco Tambasco e il Comandante dei volontari Francesco Lombardi per un cordiale incontro per future collaborazioni ed iniziative, che Ata promuove costantemente sul territorio. A Suggellare la giornata è stata donata una Targa al sindaco da parte di tutta Ata Soccorso.

Il presidente di Ata soccorso Francesco Tambasco è stato recentemente insignito del premio “Campione”, per la categoria «Campione del Soccorso» un riconoscimento ideato da Mario Furlan, fondatore dei City Angels, nell'anno 2001. Consiste in una statuina raffigurante un uomo stilizzato con in mano un grande cuore . Le sue ambulanze sono adibite al soccorso gratuito, e a disposizione delle associazioni umanitarie per loro eventi aperti al pubblico.