Si è spento Luigi Berlusconi, presidente onorario della Bocciofila Primavera Lainatese

Si è spento Luigi Berlusconi, presidente onorario della Primavera Lainatese. Da pochi mesi aveva lasciato l’incarico di presidente della Primavera Lainatese a Elena Mezzadri Braida.

Venerdì 24 giugno è mancato all’affetto dei suoi cari e di tutti i soci e gli appassionati di bocce della Primavera Lainatese il presidente onorario Luigi Berlusconi.

Una persona che ha dato gran parte della sua vita al movimento Boccistico Lombardo con grandissimo entusiasmo e capacità organizzative, ricevendo anche riconoscimenti come nel luglio 2006 dal presidente del CONI Romolo Rizzoli la “ Stella di Bronzo al merito Sportivo" con la motivazione: “Per la pluriennale attività svolta con dedizione, professionalità e qualità di arbitro Nazionale e Dirigente Regionale e Sociale.”

Dopo tanti anni di infaticabile impegno profuso non ultimo nel giugno 2017 quando aver organizzato e ospitato nella struttura Comunale di Lainate i Campionati Italiani Seniores (sez.Raffa ), da pochi mesi Luigi Berlusconi aveva lasciato l’incarico di Presidente della Primavera Lainatese a Elena Mezzadri Braida.

Da ricordare anche il suo impegno nella Scuola Primaria di Lainate con il progetto F.I.B Junior : “ Tutti in gioco".

Il cordoglio della Primavera Lainatese

"Per chi ha avuto la fortuna di conoscerlo resterà il ricordo del suo sorriso e la sua cordiale attenta professionale e generosa affabilità sempre pronto a spiegare e dare benevoli consigli dettati dalla sua decennale esperienza. Ciao Luigi, ci mancherai tanto".