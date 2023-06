Si è spento Angelo Bressanelli, Corvo d'oro 2010

La contrada Sant'Erasmo di Legnano è in lutto per la scomparsa di Angelo Bressanelli, spentosi improvvisamente ieri, 6 giugno, all'età di 83 anni.

Il funerale di Bressanelli sarà celebrato venerdì 9 giugno alle 10.30 partendo dalla chiesa parrocchiale Sant'Erasmo e sarà preceduto dalla recita del Rosario con inizio alle 10. La salma riposa alla casa funeraria Giardino degli Angeli di via per Canegrate 10 a Legnano aperta 7 giorni su 7 dalle 8.30 alle18 con orario continuato.

"Un’altra grave perdita per la famiglia bianco azzurra, un lutto che lascia tutti i contradaioli di Sant’Erasmo affranti e sgomenti - fanno sapere dalla contrada - Ieri è infatti venuto a mancare improvvisamente il nostro Angelo Bressanelli. Papà di due castellane, corvo d’oro nel 2010 e per diversi mandati conciliere, Angelino, come veniva chiamato affettuosamente da tutti i contradaioli, ha animato con il suo sorriso, la sua spontaneità e la sua allegria per tantissimi anni, prima il maniero di via Milano e successivamente quello di via Canazza. In grado di integrarsi perfettamente tra i più giovani così come tra le colonne portanti della Contrada, verrà ricordato per sempre come una persona speciale, mai fuori luogo, sempre con una parola gentile per tutti. Un vero Angelo tra gli angeli bianco azzurri che sono volati in cielo prima di lui, come sua figlia Laura che ora, assieme alla mamma Elena, potrà tornare a godere della sua splendida compagnia. Avremo sempre tutti uno splendido ricordo di te caro Angelo… e ora vola libero in cielo insieme agli altri corvi".