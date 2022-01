Si è spento Albino Semplici, colonna di Bersaglieri e Croce Bianca

Magenta

L'uomo è stato per moltissimi anni una delle anime più attive del volontariato cittadino

Si è spento a 93 anni Albino Semplici: una vera e propria colonna portante dell'associazionismo di Magenta.

Si è spento Albino Semplici, colonna di Croce Bianca e Bersaglieri

L'uomo, classe 1929 è stato socio fondatore dei Fanti piumati ricoprendo il ruolo di Alfiere tra il 1979 ed il 2002, oltre che per moltissimo tempo anche volontario della sezione locale della Croce Bianca dove ha collaborato per tantissimi anni come autista, senza contare infine il suo servizio per l'associazione Aicit.

L'ultimo saluto

Insomma un uomo dal cuore d'oro che fa segnare così una grave perdita per la comunità cittadina che tanto l'ha amato e che sicuramente continuerà a portarlo nel cuore.

Le esequie dell'ex Bersagliere e volontario si terranno nel pomeriggio di domani, martedì 11 gennaio alle ore 15.30 all'interno della Basilica San Martino di Magenta.