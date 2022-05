legnano

Mancano sole 2 settimane al grande evento

Si è entrato nel vivo del Palio di Legnano.

Sabato 14 maggio 2022 nell’affollata piazza San Magno si è tenuta la seconda Cerimonia di rito e manifestazione del Palio, con l’Investitura civile dei Capitani, la Presentazione ufficiale delle Reggenze di Contrada e l’Iscrizione delle Contrade si entra proprio nel vivo della manifestazione paliesca, visto anche che mancano sole due settimane al grande evento. Tra cori e colori, le contrade hanno ravvivato l'evento in piazza. Davanti al Supremo Magistrato e Sindaco di Legnano Lorenzo Radice, al Gran Maestro del Collegio dei Capitani e delle Contrade Raffaele Bonito, al Presidente della Famiglia Legnanese Gianfranco Bononi e al Cavaliere del Carroccio Riccardo Ciapparelli, alla Gran Dama di Grazia Magistrale Valentina Raimondi, a Monsignor Angelo Cairati, ad Autorità Civili e Militari e ai componenti della neonata Fondazione Palio di Legnano, sono state presentate le Reggenze delle otto Contrade del Palio di Legnano e i Gran Priori hanno iscritto le proprie Contrade al Palio.

Tutto è iniziato con il Supremo Magistrato che ha consegnato la “spada del comando” e conferito l’incarico ufficiale ai Capitani di nuova nomina: Alessandro Zanovello per la Contrada San Magno, Matteo Masnata per la Contrada Legnarello, Fabio Meneghin per la Contrada Sant’Erasmo e Vincenzo de Milato per la Contrada La Flora. Ricevendo la spada, i capitani devono giurare fedeltà alla Contrada difendendola e guidandola. Dopodiché avviene l’Iscrizione delle Contrade e la presentazione ufficiale delle Reggenze da parte del proprio Gran Priore. In ordine di sfilata sono state presentate le Reggenze. I Reggenti hanno ricevuto in dono una pergamena e uno stemma ritraente i simboli della rispettiva carica.