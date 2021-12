Vittuone

In Giunta entra Elena Comerio.

L’assessore esterno al Bilancio e Finanze di Vittuone, Enrico Bodini, coerentemente con quanto dichiarato all’inizio del suo mandato e a conclusione del primo anno di attività di amministrazione, ha rassegnato le dimissioni.

Si è dimesso l'assessore Bodini

"La grande competenza e la lunga esperienza politica di Enrico Bodini sono stati indispensabili per l’avvio dei lavori della Giunta Comunale e dell’Amministrazione, entrata in carica nell’ottobre del 2020. L’ampia disponibilità e la profonda conoscenza delle materie amministrative sono state indispensabili per iniziare, sin da subito, ad entrare nel merito delle diverse ed annose questioni aperte - ha dichiarato il sindaco Laura Bonfadini - All’inizio del mandato amministrativo, per queste sue doti, avevo infatti chiesto ad Enrico Bodini di assumere l’incarico di Assessore esterno al Bilancio, poiché la nuova Amministrazione era entrata in carica in un periodo di grande incertezza finanziaria, condizionata da pesanti situazioni amministrative ed era necessaria un’immediata operatività".

Al suo posto Elena Comerio

La nuova configurazione dell’Amministrazione è la seguente:

Il Sindaco, oltre a mantenere la delega alla Gestione del Personale, assumerà le deleghe al Bilancio e Finanza e alle Società Partecipate.

La Vice-Sindaco e Assessore Ivana Marcioni mantiene le deleghe ai Servizi sociali, Socio Educativi, Sanitari e Socio Assistenziali, alle Politiche Sanitarie, alle Politiche Abitative, alla RSA.

Il nuovo Assessore entrante in Giunta è la Consigliera Elena Comerio, che, oltre a mantenere la delega alle Pari Opportunità, assume la delega all’Istruzione e alle Politiche Giovanili.

L’Assessore Angelo Poles conserva le deleghe ai Servizi Generali, Sicurezza, Sorveglianza, Polizia Locale, Protezione Civile e assume quelle della Trasformazione Digitale, Innovazione Tecnologica e del Progetto Smart City.

L’Assessore Roberto Cassani, oltre alle attuali deleghe all’Urbanistica e Territorio, Edilizia Privata, Lavori Pubblici, Manutenzioni, Viabilità e Cimitero, avrà la delega all’Ecologia e agli Impianti Sportivi.

Il Consigliere Giuseppe Invernizzi, avrà le deleghe al PNRR, Piano Nazionale di Resilienza e Resistenza, al Commercio e Attività Produttive.

La Consigliera e Capo Gruppo di Maggioranza, Anna Papetti, mantiene le deleghe alla Cultura, Spettacolo e Tempo Libero e alle Associazioni e la delega alle Associazioni sarà estesa a quelle sportive.

La Consigliera Elena Bodini manterrà le deleghe alla gestione dei parchi e alla gestione del verde pubblico.