Si è chiusa la XV edizione della Mostra dei Presepi in Villa Litta.

Ha chiuso ieri, domenica 8 gennaio, la Mostra di Presepi di Villa Litta a Lainate il concerto "Classico...ma non troppo" dell’Accademia Dimensione Musica ETS, diretta dal Maestro Daniela Tinelli.

Un concerto dal programma variegato con accostamenti musicali di brani classici e jazz molto apprezzati dal numerosissimo pubblico intervenuto.

Emanuele Giani al pianoforte, Andrea Zangherini al pianoforte, Daniel Neve all’arpa, Simone Garbelli al pianoforte, Letizia Taddeo voce, Federica Di Carlo al pianoforte, Danilo Mongelli al violoncello, Tommaso Colombo al flauto, Alexandre Marchisio all’arpa, Antonio Vivenzio al pianoforte, Denis Buratto alla chitarra, Diego Nebuloni al basso, Gloria Vettorello voce sono gli allievi e i maestri che si sono esibiti.

“I generi musicali che sono insegnati all’Accademia sono tantissimi e sono tutti ben rappresentati da questo concerto, come si capisce anche dal titolo. Quello di oggi sarà quindi un programma molto variegato, caratterizzato da brani di musica classica, ma non solo, anche da musica jazz, blues e lirica” ha detto in apertura di evento Viviana Croci, presentatrice del concerto e membro di AIAP, Associazione Italiana Amici del Presepio sede Milano-Lainate