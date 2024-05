Sì dal Consiglio, anche ad Arese verranno consegnate le benemerenze civiche

Il Consiglio comunale di Arese vota all'unanimità: sì alla consegna delle benemerenze ai cittadini benemeriti. Presto verrà pubblicato l'avviso per raccogliere le proposte.

Arrivano le benemerenze

Anche Arese consegnerà ai cittadini benemeriti le civiche benemerenze. Un riconoscimento che viene già elargito in numerosi Comuni della zona, ma che ad Arese non era ancora stato deliberato. La decisione è stata presa in Consiglio comunale con la votazione di un regolamento.

"Un riconoscimento ad associazioni e realtà singole distintesi per meriti relativi ad attività sociali nei campi di scienze, arti, lettere, industria, scuola, lavoro e sport, che hanno dato lustro alla nostra comunità - sottolinea il sindaco Luca Nuvoli -Un bando sarà aperto nelle prossime settimane. In seguito all’approvazione della delibera verrà predisposta una commissione presieduta dal sindaco o da un suo delegato, senza diritto di voto, e composta da rappresentanti di ogni gruppo consiliare. Abbiamo pensato di programmare la consegna delle medaglie e degli attestati in concomitanza con la festa dei patroni Santi Pietro e Paolo, ricorrenza del prossimo 29 giugno".

Anche l'opposizione vota a favore

La consigliera Gaia Balbi (Tellini Sindaco) ha dichiarato il voto favorevole dei gruppi di opposizione:

"Il vero benessere diffuso in una società è indicato dall’impegno che le persone riversano volontariamente a servizio dell’altro".

Aggiungono i consiglieri di maggioranza Pietro Tamberi (Pd) e Barbara Scifo (Forum):

"Ben venga che il nostro Comune valorizzi tali opere. Quest’opportunità atta ad evidenziare la ricchezza sociale, culturale e professionale che ci contraddistingue come città rappresenta un valore aggiunto per la nostra cittadinanza".

Anche il consigliere Massimo Cormanni (Fratelli d’Italia) ha espresso la propria approvazione per quella che ritiene un’occasione per unire la comunità.