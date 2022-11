Si avvicina il giorno contro la violenza sulle donne

Si avvicina il 25 novembre e l’Amministrazione comunale di Magenta ha messo in campo una serie di iniziative ormai tradizionali per il giorno per la lotta contro la violenza sulle donne.

Il giorno contro la violenza sulle donne

Come spiegato da Mariarosa Cuciniello, assessore alla famiglia e alle pari opportunità «questo giornata ci porta a riflettere sul fenomeno della violenza contro le donne, un fenomeno che continua a riguardare purtroppo sempre un maggior numero di donne e sottolinea un rapporto spesso malato tra uomo e donna che porta poi a violenze psicologiche, economiche e fisiche. Per questo è necessario educare le giovani generazioni e c'è bisogno di prevenzione e questo è il compito delle istituzioni».

Quest'anno Magenta punta molto sulle fasce giovanili, giovedì 24 dalle 9 alle 12.30 al teatro Lirico andrà in scena lo spettacolo «La bestia nel cuore» per i ragazzi di quarta e quinta superiore a cui seguirà «un momento di dibattito con le operatrici del centro antiviolenza di telefono donna. Questo è un momento molto formativo perché è stato già fatto in passato dal Comune di Magenta e quindi è stato un momento che abbiamo voluto riproporre», dichiara l’assessore.

L'inaugurazione della nuova panchina

Venerdì 25 invece alle ore 11 si terrà l'inaugurazione della nuova panchina rossa presso l'area skyfitness del Parco del Crocione in via Allende, l'imbiancatura di rosso e la targa commemorativa sono state curate dall'istituto Enac Canossa.

«Come per le panchine dipinte di rosso negli scorsi anni, anche quest'anno viene riproposta la medesima ed importante iniziativa al parco skyfitness che abbiamo da poco inaugurato come sede di sport all'aperto. Sulla panchina viene riproposto anche il numero antistalking, il 1522, quello per le chiamate di emergenza delle donne che si setono in pericolo», prosegue Cuciniello.

Alle ore 21 in casa Giacobbe avrà invece luogo una serata di presentazione, aperta al pubblico, riguardo tutte le attività del centro antiviolenza del comune di Magenta. Questo in collaborazione con «telefono donna».