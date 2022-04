Si alza il sipario sulla lista "Luca Del Gobbo sindaco di tutti"

Magenta

Presentato questa mattina in Casa Giacobbe il gruppo civico che farà parte della coalizione del centrodestra di Magenta

Si presenta ufficialmente la lista "Luca Del Gobbo sindaco di tutti" a supporto della candidatura alla poltrona di primo cittadino di Magenta dell'attuale consigliere regionale Luca Del Gobbo.

Si alza il sipario sulla lista "Del Gobbo sindaco di tutti"

Nella mattinata di oggi, sabato 9 aprile, all'interno della Casa Giacobbe è andata in scena la presentazione ufficiale del simbolo e della lista che farà parte, insieme a quelle dei partiti, della coalizione di centrodestra. Presenti oltre al candidato sindaco Luca Del Gobbo anche Mariarosa Cuciniello, Massimiliano Peri e Cristiano Del Gobbo. L'obiettivo della lista è proprio quello di aggregare persone esterne ai partiti che vogliono però sostenere la candidatura dell'ex primo cittadino.

Il nome scelto per il gruppo non è una novità. Lo slogan "Del Gobbo sindaco di tutti" era infatti lo stesso che aveva accompagnato il consigliere regionale durante le campagne elettorali che l'hanno portato a governare per dieci anni la Città della Battaglia tra il 2002 e il 2012. Svelati anche alcuni dei punti focali che accompagneranno la campagna elettorale come ad esempio la volontà di creare un Pgt che permetta uno sviluppo della città, un impegno a lavorare per realizzare il nuovo polo per il liceo Quasimodo ed infine il potenziamento dell'Ospedale Fornaroli e della sua facoltà di Infermieristica.