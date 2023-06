Si alza il sipario su Restate in città 2023

Anche quest'anno ritorna rEstate in città, la rassegna di manifestazioni culturali, spettacoli, concerti e altro, per un totale di 70 eventi, che si terranno da maggio a settembre per vivere insieme l'estate di Abbiategrasso.

Gli eventi saranno organizzati sul territorio abbiatense, prevalentemente al Castello Visconteo e all'ex convento dell'Annunciata, ma anche nelle strade e in altre sedi, come il Quadriportico di Santa Maria Nuova, l'Oratorio San Giovanni Bosco e l’oratorio Femminile di S. Pietro.

“Siamo alla quinta edizione di Restare in città una rassegna di eventi molto vari e molto ampia che consente ai cittadini di godere momenti di svago e di divertimento e anche di cultura abbiamo come tutti gli anni dei momenti di attività ricreativa ma anche tanto teatro quest'anno per la prima volta abbiamo anche uno spettacolo di danza nella parte antistante il castello abbiamo tanti momenti musicali perché come al solito la musica è un momento davvero molto aggregativo faremo vivere non solo il centro della città ma come al solito anche l’Annunciata e anche altri spazi voglio segnalare in particolare il 19 giugno quando all'interno di quella che è la festa Europea della musica che viene fatta tutti gli anni- spiega il vicesindaco e assessore alla Cultura Beatrice Poggi - Questa non sarà il 21 giugno ma il 19 giugno, abbiamo messo a disposizione soprattutto per i ragazzi più giovani un pianoforte abbiamo che sarà nei sotterranei del Castello dal pomeriggio fino alle 24. Quindi voglio cogliere l'occasione per fare un invito a tutti i giovani musicisti pianisti del territorio che si dilettano, che studiano musica che ce ne sono tanti, che vanno ad esempio al liceo musicale di Magenta come ce ne sono tanti che fanno parte del nostro laboratorio Maffeis o della banda. Quindi l'invito a iscriversi nel portale della festa Europea della musica, dove uno si registra indicando come luogo in cui vuole esibirsi Abbiategrasso e noi faremo una programmazione puntuale proprio per quel giorno lì. In modo tale che possa essere un momento per loro per farsi conoscere. Appuntamenti su cui puntiamo molto, dopo il successo della rassegna “Umane connessioni”, che ha portato veramente ospiti speciali e un riscontro di pubblico soddisfacente. Il nostro obiettivo è continuare in questa direzione per i prossimi anni, puntiamo tanto sulle emergenze educative e questo si fa non solo con i momenti di aggregazione ma anche facendo capire ai ragazzi che hanno dei talenti e questo rientra anche in questo nostro progetto io valgo e quindi faccio veramente un invito a tutti”.