Shopping sicuro grazie agli agenti a piedi

Shopping sicuro a Rho per Natale grazie agli agenti di Polizia Locale a piedi che passeggeranno tra i negozi. Questa la decisione presa dal sindaco Andrea Orlandi in vista delle prossime festività.

Nei giorni scorsi alcuni agenti avevano sventato un furto in un negozio

Il primo cittadino d’intesa con il comandante della Polizia Locale Antonino Frisone, ha disposto la presenza di agenti a piedi nelle vie dello shopping durante il periodo natalizio. Nei giorni scorsi alcuni agenti avevano sventato un furto in un negozio, rintracciando prontamente l’autore inseguendolo nelle strade di Rho. Per scongiurare altri simili episodi e garantire maggiore sicurezza ai rhodensi, la pattuglia a piedi percorrerà le strade in cui si trova la maggior parte dei negozi.

La pattuglia attiva dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 orari in cui si concentra la presenza degli acquirenti

«La pattuglia sarà attiva dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 orari in cui si concentra la presenza degli acquirenti. Questo si aggiunge ai servizi già attivati dalla Polizia Locale, che proseguirà gli interventi abituali nelle piazze della città. Una scelta di prevenzione per vivere l’atmosfera del Natale nel modo più sereno possibile. Una scelta - conclude il sindaco - maturata d’intesa con il vicesindaco e assessore al Commercio Maria Rita Vergani, che raccoglie le istanze dei commercianti e in primis della delegazione Confcommercio rhodense.»