Il 3 marzo, in occasione della Giornata Mondiale dell’Udito, IL CENTRO di Arese, uno degli shopping mall più grandi d’Europa e tra i più visitati in Italia, introduce HEAR/T, un innovativo servizio digitale pensato per rendere l’esperienza di shopping ancora più inclusiva e accessibile. HEAR/T è una web app che facilita la comunicazione tra persone non udenti all’interno della galleria commerciale, offrendo un servizio gratuito di interpretariato in LIS – Lingua dei Segni Italiana.

Shopping inclusivo e senza barriere al Centro di Arese con "Heart"

Grazie a HEAR/T, le persone utilizzando la LIS potranno interagire in tempo reale con i negozi e i servizi della galleria commerciale tramite un interprete disponibile in videochiamata. Questo strumento innovativo abbatterà le barriere comunicative, garantendo a tutti un’esperienza di shopping piacevole, autonoma e inclusiva.

L’introduzione di HEAR/T segna un importante passo avanti verso un retail più accessibile e attento alle necessità di ogni cliente. IL CENTRO di Arese, da sempre orientato all’innovazione, conferma il suo impegno per un’inclusione concreta, trasformando lo shopping in un’esperienza piacevole e senza ostacoli. Questo progetto nasce proprio con l’obiettivo di offrire a tutti i visitatori, qualunque siano le loro esigenze, la possibilità di vivere al meglio ogni momento trascorso a IL CENTRO.

Come usare l'app

L’uso della web app è semplice e immediato. Gli utenti possono accedere al servizio in qualsiasi momento della giornata (dalle 9:00 alle 21:00, 7 giorni su 7), scansionando il QR Code presente nei negozi e nei punti informativi dello shopping mall e in pochi istanti si attiverà una videochiamata con un interprete LIS, che faciliterà la conversazione tra cliente e operatore. HEAR/T garantisce un supporto professionale e immediato, trasformando l’interazione con negozi e servizi in un’esperienza fluida e accessibile per tutti.

L’inclusione è un valore fondamentale per IL CENTRO, che si impegna a rendere ogni spazio accogliente e fruibile senza limitazioni. L’introduzione di HEAR/T è solo il primo passo di un percorso volto a garantire pari opportunità di comunicazione e a migliorare l’accessibilità negli spazi commerciali.