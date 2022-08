Shock anafilattico dopo la puntura di un calabrone

Paura questa mattina a Robecco sul Naviglio dove un uomo è andato in shock anafilattico a causa della puntura di un calabrone

La puntura del calabrone

"L'incidente" è avvenuto alcuni minuti dopo le 10.30 lungo via Sant'Ambrogio, a Casterno, frazione di Robecco sul Naviglio. Un uomo di 68 anni è stato improvvisamente punto da un calabrone ed ha avuto una reazione allergica significativa che ha fatto scattare l'allarme. Sul posto, in codice rosso, sono sopraggiunte due ambulanze e il personale sanitario ha prestato le prime cure direttamente sul posto al malcapitato. Fortunatamente, con il passare dei minuti e per effetto delle cure, le condizioni del 68enne sono migliorate: l'uomo è stato caricato in ambulanza e portato, in codice giallo, all'ospedale di Magenta.