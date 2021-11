Sguardo originale sul''uomo col Centro culturale don Tragella

Il Centro Culturale Don Cesare Tragella, insieme alla Comunità Pastorale magentina e gli amici del Centro Culturale Shalom, ha organizzato una serata dal tema "Uno Sguardo Originale sull'uomo- Incontro con Marina Lorusso, fotografa della mostra "Tu sei un valore", sull'esperienza di Rose Busingye e dell'AVSI Point in Uganda, presentata al Meeting di Rimini 2021". L'incontro si terrà lunedì 8 novembre alle ore 21.00 presso il Centro Paolo VI a Magenta.

La fotografa Marina Lorusso racconterà perché ha deciso di verificare in prima persona la bellezza dell’esperienza sorta in Uganda attorno a Rose Busingye, che accompagna un gruppo di donne malate di Aids. Di fronte alla domanda che ciascuno di noi si pone: "Io chi sono?", le "donne di Rose" rispondono che hanno fatto un cammino. Dal dolore del proprio niente di malate di Aids, a scoprire il proprio valore e quello delle altre persone attraverso lo sguardo e la familiarità con Rose.

Sono nate così delle opere: il Meeting Point per i malati di Aids, la scuola, il commercio delle collane, fino a giungere alla raccolta di aiuti per il terremoto dell’Aquila e l’uragano Katrina in America…

La fotografa stessa ne è stata colpita e lo ha testimoniato con delle foto che raccontano questo cambiamento. La bellezza di queste foto ha originato il desiderio di farne una mostra che è stata presenta al Meeting di Rimini del 2021.