Settimo, ripartono le linee del Pedibus

Anche quest’anno, nell’ambito dei progetti che mirano a migliorare la qualità della vita nella città ed in particolare la mobilità dei bambini e dei ragazzi delle scuole, l’amministrazione comunale insieme con l’Associazione Scolastica Scuolaviva di Settimo Milanese, ripropone il servizio Pedibus.

Torna il Pedibus

Il Pedibus, come dice il nome, è “un autobus che cammina” e rappresenta un sistema per accompagnare i ragazzi della scuola Primaria di Settimo Milanese nei loro spostamenti tra casa e scuola, evitando l’uso dell’automobile e favorendo il diritto all’autonomia dei bambini. I bambini e i loro accompagnatori si incontrano in punti prestabiliti (delle vere e proprie fermate) e poi percorrono insieme a piedi il percorso casa-scuola. Il modello è quello del trasporto pubblico: i ragazzi aspettano il Pedibus alle “fermate”, contrassegnate da apposita segnaletica.

Tre linee il mercoledì

Il servizio prenderà il via tutti il mercoledì dal 2 ottobre. Tre linee saranno attivate: la prima con ritrovo alle 8 in via Di Vittorio angolo via Don Sturzo, e alle 8 e 10 alla fermata angolo via Giletta. La seconda linea con partenza dalle 8 da piazza Tre Martiri. La terza linea da via Gramsci angolo via Di Vittorio. Per iscriversi, è necessario compilare la scheda di adesione reperibile da settembre sul sito dell’Istituto Comprensivo, sul sito del Comune o contattando i numeri indicati sotto. Tali moduli dovranno poi essere consegnati ai genitori accompagnatori il primo mercoledì di frequenza. Sono molto gradite le adesioni di genitori che volessero rendersi disponibili, anche solo una volta al mese, per accompagnare i ragazzi a scuola.