Settimo presenta la nuova Casa di comunità

Si svolgerà un convegno sabato 12 novembre per presentare la nuova Casa di Comunità di Settimo Milanese all'interno del salone Sad.

La presentazione della nuova Casa di comunità

Il giorno 12 novembre 2022 presso il Salone Sad in Via Libertà 33 a Settimo Milanese alle ore 10:30 si svolgerà il convegno, organizzato dal Movimento Cristiano Lavoratori, dal titolo “Case di Comunità: un’opportunità per il territorio. Regione Lombardia presenta la nuova Casa di Comunità di Settimo Milanese”.

Il Vicepresidente provinciale MCL, nonché Consigliere Comunale di Settimo Milanese, Ruggiero Delvecchio, è lieto ed entusiasta di poter annunciare l’importante incontro:

“Penso sia importante parlare alla comunità di Settimo Milanese di questa conquista in campo sanitario. Avere una Casa di Comunità è un segno di vicinanza ai cittadini più bisognosi da parte di Regione Lombardia e dimostra l’impegno di Forza Italia sia in Comune che in Regione per Settimo Milanese.”

Ecco chi interverrà

Numerosi i relatori che interverranno durante questa presentazione: oltre al Sindaco di Settimo Milanese Sara Santagostino, saranno presenti anche il capogruppo di Regione Lombardia Comazzi, il consigliere Variato e due esperti del settore come la direttrice dell’UOC Maria Antonietta Ambrogetti e il direttore amministrativo ASST Rhodense Marco Ricci.

Data l’importanza dell’evento per la comunità, MCL Settimo Milanese ha deciso di trasmettere in diretta l’incontro sulla pagina Facebook Caf Mcl – Patronato Sias Settimo Milanese.