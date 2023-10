Settimo in festa: associazioni e solidarietà

La festa di Settimo Milanese non tradisce le attese. L’intera via Libertà ha accolto domenica decine di commercianti ambulanti e le associazioni cittadine per un lungo infinito mercato che ha animato la giornata.

Festa di Settimo

Cittadini di Settimo e dai comuni limitrofi hanno potuto passeggiare tranquillamente nella principale di via Settimo, scegliendo fra prelibatezze culinarie o adocchiato capi di vestiario.

Dai commercianti al volontariato: le associazioni cittadine hanno potuto allestire stand e organizzare iniziative e dimostrazioni per raccontare ciò che svolgono e permettere agli interessati di provare, in particolare i bambini.

Il meglio di Settimo Milanese è stato messo in mostra: ovvero una comunità che mantiene le distanze dall’incombente metropoli grazie al lavoro di cittadini e associazioni impegnati ad aiutare e coinvolgere, garantendo socialità e relazioni reali.

Le associazioni in piazza

Come le signore che compongono il gruppo del «Settimo Tricot Club», che ogni giovedì sera si ritrovano per realizzare lavori a maglia ed uncinetto. Nell’occasione della festa del paese, le signore hanno destinato quanto ricavato dalla vendita dei propri lavori all’associazione «Io sto con Simone Onlus», che aiuta il giovane di Settimo e la sua famiglia nell’affrontare la malattia rara.

O come i tanti gruppi spontanei di cittadini che animano palazzo Granaio: dalle donne del «Guardaroba Amico», progetto che permette il libero scambio di abiti usati, ai signori del gruppo «Attrezziamoci», che da tre anni sempre al Granaio mettono a disposizione liberamente per un periodo strumenti di lavoro e in alcuni casi anche manodopera per lavori di manutenzione a chi necessita. Senza dimenticare i ragazzi dell’associazione ludica giovanile «20Zero19», realtà unica nel territorio che organizza momenti di convivialità attorno a giochi da tavolo di vario genere, o le donne del gruppo «Aurora» , spazio di incontro e confronto dedicato alle tematiche femminili che si ritrova ogni mercoledì dalle 17 e 30 sempre al Granaio, e gli altri gruppi attivi a Palazzo.

Comunità

In via Libertà presenti anche gli stand di «Semeion Teatro», con la presentazione della nuova stagione di spettacoli all’auditorium Marchesini, della Pro Loco di Settimo Milanese con il libro storico e la raccolta fondi sempre per «Io sto con Simone Onlus», e quelli della Risorgiva che gestiscono il Bosco della GIretta con un simpatico gioco per i bambini dedicato alla cura delle api.

In strada a farsi conoscere anche Emergency Settimo Milanese, le volontarie della Fondazione Bini l’Arca delle Code che si occupano dei cagnolini e non solo in cerca di casa, ma anche il gruppo «SettiMoto» aperto a tutti gli appassionati di due ruote, e due realtà nate molto recentemente come l’Inter Club e il Milan Club, vicini di stand nella domenica di festa di Settimo.

Immancabili, infine, gli stand con i volontari del Comitato Locale della Croce Rossa e della Protezione Civile, che ha anche avviato una campagna di reclutamento per nuovi volontari da inserire nel gruppo.

Banda e momenti religiosi hanno completato il quadro della festa cittadina.

Alle associazioni e ai commercianti si sono aggiunti anche diversi politici, in piazza a far conoscere le proprie idee in vista delle elezioni amministrative del prossimo anno.