Sette vincitori per la vetrina più bella di Natale

Grande partecipazione dei cittadini

Sette i premiati dell'edizione 2021 del concorso dedicato ai negozi di Rho.

Sono stati premiati ieri, 25 gennaio 2022, i negozi di Rho che hanno realizzato la vetrina di Natale più bella votata dai cittadini.

La premiazione del concorso di Natale

Sono cinquantaquattro i negozi di Rho che hanno partecipato al concorso per la Vetrina di Natale più bella. L’iniziativa, giunta alla terza edizione, è promossa dal Comune di Rho in collaborazione con Confcommercio Associazione territoriale di Rho e fa parte di un più ampio calendario di eventi per animare la città durante il periodo natalizio. Sette i vincitori, che hanno ritirato oggi, 25 gennaio, in municipio il premio.

“Con grande piacere posso constatare che il Concorso è arrivato alla terza edizione riscuotendo la partecipazione di tutti - ha affermato il sindaco Andrea Orlandi - da una parte le attività commerciali e dall’altra i cittadini che hanno espresso la propria valutazione sulle vetrine più belle. L’utilizzo dei social ci permette di far conoscere le attività posizionate anche in altri luoghi della città oltre al centro storico, offrendo la visibilità di una vera vetrina aperta a tutta la cittadinanza. Ringrazio Confcommercio che ha creduto in questa opportunità quando abbiamo lanciato l'iniziativa e che continua a collaborare con entusiasmo e professionalità a fianco dell'Amministrazione. Un ringraziamento va anche alla Giuria che ha dovuto affrontare il difficile compito di valutare le migliori vetrine”.

La soddisfazione dell'assessore al Commercio

“Come Amministrazione, questa grande partecipazione ci riempie di soddisfazione – dice l’assessore al Commercio, Maria Rita Vergani - In questo momento di crisi, aver ricevuto una risposta così importante e diffusa da parte dei negozi di vicinato per abbellire, grazie al loro diretto contributo, le vie dello shopping in città, ci fa credere ancor più nel lavoro di squadra che da qualche anno si sta facendo per il rilancio delle attività commerciali. Un lavoro che proseguirà con lo stesso impegno e con nuove proposte, per rendere sempre più appetibile il nostro “centro commerciale naturale all’aperto” diffuso nelle vie della città, che i nostri cittadini dimostrano di apprezzare e frequentare sempre di più”.

Le votazioni e il regolamento

Le attività aderenti hanno esposto fuori dal negozio un cartello che indicava il numero assegnato, per permettere ai cittadini di votare: le foto delle vetrine sono state poi pubblicate a dicembre 2021 sulla pagina di riferimento dei commercianti, Shopping&living Rho, dove hanno raccolto 23.900 visualizzazioni. Le preferenze raccolte hanno permesso di assegnare uno dei sette premi in palio, mentre gli altri sono stati aggiudicati da una giuria composta da Fabio Novelli (comune di Rho); Cristina Palmieri (critica d’arte); Giovanni Bottalico (Fotografo); Silvano Minuz (Direttore artistico Arte Panettone). Ogni componente ha assegnato ai partecipanti un voto da 1 a 10 per: •Atmosfera • Luci-Colori • Originalità • Pertinenza Categoria merceologica del negozio • Sostenibilità.

“Anche quest’anno la riproposizione del concorso vetrine, giunto alla terza edizione, ha avuto un lusinghiero riscontro in termini di partecipazione e di condivisione da parte dei colleghi - ha affermato il Presidente della Delegazione Commercianti di Rho Patrizia Giudici - In un momento difficile per le conseguenze della pandemia e di incertezza per il futuro, gli esercenti continuano a sostenere tutte le iniziative finalizzate alla riqualificazione ed alla rivitalizzazione della città. Il gradimento della cittadinanza, la collaborazione con l’Amministrazione Comunale e l’apprezzamento degli operatori sono i fattori che testimoniano l’attenzione alle attività commerciali, in sintonia con le esigenze locali: testimoniano inoltre la funzione sociale riconosciuta ai nostri esercizi che garantiscono la vivibilità della Città e l’apprezzamento chi la frequenta. Ciò rappresenta per noi motivo di legittima soddisfazione per quanto fatto e stimolo per proseguire in futuro con nuove idee ed immutato entusiasmo".

Questi i risultati:

1° Cartoleria Garavaglia

2° La bottega dei Conti

3° Sbarbori Gioielleria

4° Di Fiore in fiore

5° Fiori Flowers Fleurs

6° Blooming Centro Benessere

7° Premio Social - Asperti Shades