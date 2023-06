Settanta nuovi posti auto in città

Aperto il parcheggio Toti Gaeta, oltre 70 nuovi posti auto gratuiti in zona stazione tornano a disposizione dei cittadini di Legnano.

Settanta posti auto

È stato aperto questa mattina il parcheggio rialzato che si affaccia sulle vie Toti e Gaeta; un’apertura che riconsegna alla città, dopo oltre dieci anni, oltre settanta posti auto, che saranno gratuiti, nel quartiere Oltrestazione in prossimità della stazione ferroviaria, quindi a disposizione per la sosta dei pendolari.

Lavori conclusi

Dopo che, nella prima metà di giugno, è arrivata al Comune la certificazione dei lavori di messa in sicurezza delle facciate della torre uffici, l’amministrazione ha provveduto ai lavori necessari per la riapertura dei parcheggi: la pulizia degli spazi, il tracciamento della segnaletica orizzontale e la sistemazione degli ultimi dettagli questa mattina.

Nuovo asfalto a settembre

L’accesso dei mezzi all’area avverrà dalla rampa di via Toti, l’accesso pedonale è, invece, dalla rampa di via Gaeta. Fra due mesi circa, tra fine agosto e inizio settembre, il parcheggio sarà riasfaltato e questo comporterà la chiusura per qualche giorno. Nell’occasione si provvederà anche alla sistemazione delle due scale di accesso pedonale al parcheggio.