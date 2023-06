Set fotografico di moda nel verde di Cantalupo

Set fotografico di moda nella natura di Cantalupo (Cerro Maggiore).

Set fotografico nel verde

Come sfondo per far sfilare i suoi vestiti ha scelto l'area verde di Cantalupo (frazione di Cerro Maggiore): lei è Silvia Pekez, 21enne cantalupese da sempre innamorata della moda e che ora coltivando il suo sogno nel cassetto ossia quello di diventare una stilista. Oggi, insieme a una modella, a un fotografo, alla stylist e truccatrice, ha scelto proprio l'area verde intorno al cimitero della frazione per "catturare" la bellezza delle sue creazioni (suscitando l'interesse e la curiosità dei tanti passanti): "Sono una studentessa universitaria al secondo anno di Fashion designer all'Istituto Marangoni di Milano e per un esame mi hanno chiesto di fare uno shooting con gli abiti che avevo disegnato io - spiega Pekez - Ho scelto subito di utilizzare i campi di Cantalupo per ben rappresentare quello che è il concept della collezione".

"Il ritorno alle radici e alla natura"

Prosegue Pezek: "Per il primo semestre ho fatto una collezione con l'idea di un 'ritorno alle radici', suddiviso in tre categorie diverse: quello dal punto di vista materico ispirandomi alla tribù nordamericane con lavorazioni che ricordano la vita tribale, poi quello dal punto di vista personale che mi ha visto impegnata sull'origine del mio cognome andando alla riscoperta del folklore di zone quali la Croazia e la Bosnia riprendendone i temi all'interno delle mie creazioni e poi quello che è il vero 'ritorno alle radici' ossia il rifiuto della tecnologia prendendo ispirazione dalla nota comunità degli Amish. La collezione si base quindi su un ritorno alla natura, da qui l'idea di realizzare lo shooting nell'area verde di Cantalupo, il mio paese, così da far vedere che anche qui si possono realizzare delle bellissime cose riguardanti la moda". La modella ha indossato tre look, dal cappotto all'abito, e Silvia culla il suo sogno: "Vorrei fare questo di mestiere, diventare una vera stilista".