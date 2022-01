Sessantasette nuovi alberi per la città di Pero

Ambiente e territorio urbano

Piantumati i nuovi arbusti e anche il manto erboso nelle aiuole lungo la strada.

Sono stati completati su via Giovanni XXIII a Pero i lavori che hanno portato alla piantumazione di sessantasette nuovi alberi della specie liriodendron tulipifera, con la contestuale predisposizione degli impianti di irrigazione e la rigenerazione e posa in opera del tappeto erboso.

La conclusione dei lavori

La messa a dimora delle nuove piante e la realizzazione dell’aiuola a bordo strada, speculare a quella già presente sul lato opposto della carreggiata, nascono da un’analisi approfondita della situazione esistente effettuata dai tecnici del Servizio lavori pubblici e rientrano in un programma di incremento del verde presente sul territorio comunale.

I nuovi alberi si aggiungono ai quaranta già messi a dimora come compensazione ambientale da parte una società privata in via Risorgimento, via Battisti e via Fratelli Rosselli.

La realizzazione della green line

L’intero progetto si inserisce all’interno della programmazione di più ampia portata elaborata nel Masterplan del verde pubblico e privato, approvato dalla Giunta comunale a novembre 2021, e nel quadro degli interventi e delle strategie volte a una più attenta valorizzazione e gestione del verde urbano per una città più vivibile, resiliente e green. Il prossimo passo in questa direzione sarà la realizzazione della Green Line, opera di riqualificazione delle aree verdi lungo il fiume Olona con inserimento di una pista ciclopedonale tra via Curiel e l’ecodotto di Cerchiate, un progetto in fase di definizione in attesa del finanziamento regionale, destinato a creare collegamenti e connessioni grazie a nuovi itinerari di mobilità dolce e a generare un incremento generale della qualità ambientale e dell’attrattività del comune di Pero.